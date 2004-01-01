Single-patient, neonatal/infant/adult SpO₂ wrap sensor M1133A / 989803205851 Pulsoxymetrie-Zubehör

Philips Pulsoxymetrie-Sensoren ermöglichen eine kontinuierliche, nichtinvasive Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung. Der für den mehrtägigen Gebrauch bei einer Patientin oder einem Patienten bestimmte Wickelsensor besteht aus weichem, flexiblem Material und ist nicht mit Naturlatex hergestellt. Zur Messung der Pulsoxymetrie wird er bei Patient*innen unter 3 kg Körpergewicht an einer Hand oder einem Fuß, bei Kindern mit einem Körpergewicht zwischen 10 und 20 kg am großen Zeh oder Daumen und bei Patient*innen über 40 kg an einem Finger (außer dem Daumen) angelegt.