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Single-patient, neonatal/infant/adult SpO₂ wrap sensor M1133A / 989803205851

Pulsoxymetrie-Zubehör

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Philips Pulsoxymetrie-Sensoren ermöglichen eine kontinuierliche, nichtinvasive Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung. Der für den mehrtägigen Gebrauch bei einer Patientin oder einem Patienten bestimmte Wickelsensor besteht aus weichem, flexiblem Material und ist nicht mit Naturlatex hergestellt. Zur Messung der Pulsoxymetrie wird er bei Patient*innen unter 3 kg Körpergewicht an einer Hand oder einem Fuß, bei Kindern mit einem Körpergewicht zwischen 10 und 20 kg am großen Zeh oder Daumen und bei Patient*innen über 40 kg an einem Finger (außer dem Daumen) angelegt.

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Service und Support

Wir sind für Sie da

Von der Sensorauswahl bis hin zu Bestellungen und Schulungen – wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen hervorragenden Support zu bieten. Besuchen Sie unsere Internetseite oder wenden Sie sich an Ihr Philips Vertriebsteam, um mehr über die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Philips zu erfahren.

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Reduziert Signalstörungen

Für FAST-SpO₂

Unsere Pulsoxymetrie-Sensoren wurden speziell für den Philips FAST(Fourier Artifact Suppression Technology)-SpO₂-Algorithmus entwickelt. Diese Kombination reduziert die Auswirkungen von Patientenbewegungen, elektronischen Interferenzen, Umgebungslicht und Minderdurchblutung.

Für FAST-SpO₂

Unsere Pulsoxymetrie-Sensoren wurden speziell für den Philips FAST(Fourier Artifact Suppression Technology)-SpO₂-Algorithmus entwickelt. Diese Kombination reduziert die Auswirkungen von Patientenbewegungen, elektronischen Interferenzen, Umgebungslicht und Minderdurchblutung.

Für FAST-SpO₂

Unsere Pulsoxymetrie-Sensoren wurden speziell für den Philips FAST(Fourier Artifact Suppression Technology)-SpO₂-Algorithmus entwickelt. Diese Kombination reduziert die Auswirkungen von Patientenbewegungen, elektronischen Interferenzen, Umgebungslicht und Minderdurchblutung.
Nach strengen Kriterien geprüft

Strapazierfähig und validiert

Alle unsere SpO₂-Sensoren werden strengen Prüfungen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den Philips Standards entsprechen.

Strapazierfähig und validiert

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Strapazierfähig und validiert

Alle unsere SpO₂-Sensoren werden strengen Prüfungen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den Philips Standards entsprechen.
Verschiedene Messorte

Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet

Der SpO₂-Sensor eignet sich für die verschiedene Messorte und Patientengruppen – vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen. Diese Flexibilität macht den SpO₂-Sensor M1133A zu einer sinnvollen Ergänzung für Ihren Sensorbestand.

Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet

Der SpO₂-Sensor eignet sich für die verschiedene Messorte und Patientengruppen – vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen. Diese Flexibilität macht den SpO₂-Sensor M1133A zu einer sinnvollen Ergänzung für Ihren Sensorbestand.

Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet

Der SpO₂-Sensor eignet sich für die verschiedene Messorte und Patientengruppen – vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen. Diese Flexibilität macht den SpO₂-Sensor M1133A zu einer sinnvollen Ergänzung für Ihren Sensorbestand.
Komfortabel

Weich und anschmiegsam

Der atmungsaktive SpO₂-Sensor aus weichem, anschmiegsamem Material bietet einen hohen Tragekomfort.

Weich und anschmiegsam

Der atmungsaktive SpO₂-Sensor aus weichem, anschmiegsamem Material bietet einen hohen Tragekomfort.

Weich und anschmiegsam

Der atmungsaktive SpO₂-Sensor aus weichem, anschmiegsamem Material bietet einen hohen Tragekomfort.
  • Service und Support
  • Reduziert Signalstörungen
  • Nach strengen Kriterien geprüft
  • Verschiedene Messorte
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Reduziert Signalstörungen

Für FAST-SpO₂

Unsere Pulsoxymetrie-Sensoren wurden speziell für den Philips FAST(Fourier Artifact Suppression Technology)-SpO₂-Algorithmus entwickelt. Diese Kombination reduziert die Auswirkungen von Patientenbewegungen, elektronischen Interferenzen, Umgebungslicht und Minderdurchblutung.

Für FAST-SpO₂

Unsere Pulsoxymetrie-Sensoren wurden speziell für den Philips FAST(Fourier Artifact Suppression Technology)-SpO₂-Algorithmus entwickelt. Diese Kombination reduziert die Auswirkungen von Patientenbewegungen, elektronischen Interferenzen, Umgebungslicht und Minderdurchblutung.

Für FAST-SpO₂

Unsere Pulsoxymetrie-Sensoren wurden speziell für den Philips FAST(Fourier Artifact Suppression Technology)-SpO₂-Algorithmus entwickelt. Diese Kombination reduziert die Auswirkungen von Patientenbewegungen, elektronischen Interferenzen, Umgebungslicht und Minderdurchblutung.
Nach strengen Kriterien geprüft

Strapazierfähig und validiert

Alle unsere SpO₂-Sensoren werden strengen Prüfungen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den Philips Standards entsprechen.

Strapazierfähig und validiert

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Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet

Der SpO₂-Sensor eignet sich für die verschiedene Messorte und Patientengruppen – vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen. Diese Flexibilität macht den SpO₂-Sensor M1133A zu einer sinnvollen Ergänzung für Ihren Sensorbestand.

Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet

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Komfortabel

Weich und anschmiegsam

Der atmungsaktive SpO₂-Sensor aus weichem, anschmiegsamem Material bietet einen hohen Tragekomfort.

Weich und anschmiegsam

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Technische Daten

Produktdetails
Produktdetails
Patiententyp
  • Neugeborene; Kinder; Erwachsene
Empfohlenes Körpergewicht
  • &lt; 3 kg; 10 bis 20 kg; > 40 kg
Kabellänge
  • 90 cm
Verwendung mit Geräten von Philips
  • 863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A,
  • M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
Steril oder nicht steril
  • Nicht steril
Latexfrei
  • Ja
Verpackungsgewicht
  • 0,959 kg
Mindesthaltbarkeit
  • Keine
Adapterkabel-Kompatibilität
  • M1943A; M1943AL
Ein-Patienten-Produkt/wiederverwendbares Produkt
  • Ein-Patienten-Produkt
Messort
  • Finger (Erwachsene); Großzehe/Daumen (Kinder); Fuß/Hand (Neugeborene)
Produktdetails
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Patiententyp
  • Neugeborene; Kinder; Erwachsene
Empfohlenes Körpergewicht
  • &lt; 3 kg; 10 bis 20 kg; > 40 kg
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  • Neugeborene; Kinder; Erwachsene
Empfohlenes Körpergewicht
  • &lt; 3 kg; 10 bis 20 kg; > 40 kg
Kabellänge
  • 90 cm
Verwendung mit Geräten von Philips
  • 863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A,
  • M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
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Mindesthaltbarkeit
  • Keine
Adapterkabel-Kompatibilität
  • M1943A; M1943AL
Ein-Patienten-Produkt/wiederverwendbares Produkt
  • Ein-Patienten-Produkt
Messort
  • Finger (Erwachsene); Großzehe/Daumen (Kinder); Fuß/Hand (Neugeborene)
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

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