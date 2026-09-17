Die Hauptstrom-CO2-Messung ist die ideale Wahl für intub. Patienten. Sie bietet eine nicht umleitende, klare und präzise CO2-Kurve ohne Zeitverzög. und erfordert kein Fortleitungssys. für Anästhesiegase. Da der Sensor nicht durch Patientensekrete oder hohe Luftfeuchtigkeit kontamin. werden kann, ist sie ideal für diese Patienten oder Umgeb. Der Hauptst.-CO2-Sensor nutzt eine gemeinsame Modul-Erweiterung und bietet klinische Vielseitigkeit für die Verwendung mit demselben Monitor. Keine Kalibrierung erforderlich: Sensoren bleiben dank kontinuierlicher und auto. validierter Kalibrierungsinform. über die Zeit stabil.