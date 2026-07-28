Dieses Produkt ist der direkte Ersatz für M2746A (989803144441). Die Seitenstrom-CO2-Messung ist eine gute Option für nicht intubierte Patienten mit Spontanatmung sowie für Patienten, die während einer kurzfristigen prozeduralen Sedierung oder Anästhesie eine Intubation benötigen. LoFlo Seitenstrom-etCO₂-Sensoren verwenden eine gemeinsame Modul-Erweiterung und bieten klinische Vielseitigkeit für die Verwendung mit demselben Monitor. Es ist keine Kalibrierung erforderlich. Die Sensoren bleiben dank kontinuierlicher und automatisch validierter Kalibrierungsinformationen über die Zeit stabil.