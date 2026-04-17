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Der Super Soothie ist ein hochwertiger Schnuller für Babys ab drei Monaten, die bereits Zähne haben. Er besteht aus latexfreiem Silikon.
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In Rosa für Mädchen und Blau für Jungen erhältlich
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In Rosa für Mädchen und Blau für Jungen erhältlich
Der Super Soothie ist in den Farben Rosa und Blau erhältlich. Somit können die Schnuller von Mädchen und Jungen leicht auseinander gehalten werden.
Philips - Super Soothie Schnuller - Philips