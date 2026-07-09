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EKG
Röntgendichte Elektrodenkabel, 7-adrig, 1,8 m
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Röntgendichte Elektrodenkabel, 7-adrig, 1,8 m. Zur Verwendung mit Serie IV und Xper Physiomonitoring 5 Geräten.
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Spezifikationen
Elektrodenkabel
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Messort
Brust
Elektrodenkabellänge
1,8 m
Anzahl der Adern
7
Abgeschirmt
Ja
Methode zum Fixieren der Elektroden
Clip
Farbcodierung
AAMI
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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Philips - Röntgendichte Elektrodenkabel, 7-adrig, 1,8 m Elektrodenkabel - Philips