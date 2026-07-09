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Kabelabdeckungs-Set, röntgendicht (kurz. Stecker)
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Kabelabdeckungs-Set, röntgendicht (kurz. Stecker). Zur Verwendung mit Serie IV und Xper Physiomonitoring 5 Geräten
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Spezifikationen
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Zubehör
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
JA
Verpackungseinheit
4
Nicht mit Naturlatex hergestellt
NEIN
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Philips - Kabelabdeckungs-Set, röntgendicht (kurz. Stecker) Zubehör - Philips