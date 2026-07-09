Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
CPJ840J5, CPJ840J6, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1310A, M1350B, M1350C, M1353A, M3012A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M8105A
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Wiederverwendbarer Drucksensor
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,500 kg
Verpackungseinheit
1 Karton = 50 Dome
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Steril
Mindesthaltbarkeit
6 Monate +
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
CPJ840J6