Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1310A, M1350B, M1350C, M1353A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Fetal
Produkttyp
Intrauteriner Druck
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,450 kg
Verpackungseinheit
1 St.
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
CPJ84022; CPJ84026; CPJ84046; CPJ84447