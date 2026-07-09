Wiederverwendbarer Druckaufnehmer für die kontinuierliche invasive Blutdruckmessung Kont. invasive Blutdrucküb. u. messung

Memscap Drucksensor, wiederverwendbar. Zur Messung des arteriellen und venösen Blutdrucks. Kabellänge 3 m. Eine Sensorhalterung inbegriffen.