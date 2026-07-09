Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AT, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M1350B, M1350C, M1353A, M3015B, M3015A
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Wiederverwendbarer Drucksensor
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,907 kg
Verpackungseinheit
1 St.
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril