Der M1191B ist unser neuer Fingertaschen-Sensor für Erwachsene mit Verbesserungen bei Patientenkomfort, Passform, Signalqualität und Zugentlastung.
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Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
|Patiententyp
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|Messort
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|Empfohlenes Körpergewicht
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|Adapterkabel-Kompatibilität
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|Kabellänge
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
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|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
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|Produktkategorie
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|Produktart
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|CE-Kennzeichnung
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|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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|Verpackungsgewicht
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Verpackungseinheit
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|Steril/nicht steril
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|Mindesthaltbarkeit
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|Patiententyp
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|Messort
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
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|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
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|Patiententyp
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|Messort
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|Empfohlenes Körpergewicht
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|Adapterkabel-Kompatibilität
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|Kabellänge
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
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|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
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|Produktkategorie
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|Produktart
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|CE-Kennzeichnung
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|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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|Verpackungsgewicht
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Verpackungseinheit
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|Steril/nicht steril
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|Mindesthaltbarkeit
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