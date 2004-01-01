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Wiederwendbarer SpO2-Sensor für Erwachsene

Sensor

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Der M1191B ist unser neuer Fingertaschen-Sensor für Erwachsene mit Verbesserungen bei Patientenkomfort, Passform, Signalqualität und Zugentlastung.

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Eigenschaften
Wiederverwendbar und leicht zu reinigen

Einfache Reinigung

Unsere Sensoren M1191B und M1191BL sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Sie können in Desinfektionslösung eingetaucht oder damit abgewischt werden.

Einfache Reinigung

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Einfache Reinigung

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Service und Support

Wir sind für Sie da

Von der Sensorauswahl bis hin zu Bestellungen und Schulungen – wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen hervorragenden Support zu bieten. Besuchen Sie unsere Internetseite oder wenden Sie sich an Ihr Philips Vertriebsteam, um mehr über die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Philips zu erfahren.

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Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet

Robust und komfortabel zugleich

Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.

Robust und komfortabel zugleich

Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.

Robust und komfortabel zugleich

Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.
Kosteneffizient und strapazierfähig

Lange Lebensdauer

Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.

Lange Lebensdauer

Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.

Lange Lebensdauer

Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.
Komfortabel

Anwenderfreundlich

Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.

Anwenderfreundlich

Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.

Anwenderfreundlich

Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.
  • Wiederverwendbar und leicht zu reinigen
  • Service und Support
  • Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet
  • Kosteneffizient und strapazierfähig
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Wiederverwendbar und leicht zu reinigen

Einfache Reinigung

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Einfache Reinigung

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Einfache Reinigung

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Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet

Robust und komfortabel zugleich

Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.

Robust und komfortabel zugleich

Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.

Robust und komfortabel zugleich

Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.
Kosteneffizient und strapazierfähig

Lange Lebensdauer

Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.

Lange Lebensdauer

Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.

Lange Lebensdauer

Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.
Komfortabel

Anwenderfreundlich

Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.

Anwenderfreundlich

Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.

Anwenderfreundlich

Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.

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Technische Daten

SpO2-Sensor
SpO2-Sensor
Patiententyp
  • Erwachsene
Messort
  • Finger
Empfohlenes Körpergewicht
  • >50 kg>
Adapterkabel-Kompatibilität
  • M1941A
Kabellänge
  • 2,0 m
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M3536M, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produktkategorie
  • SpO2
Produktart
  • Sensor
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
  • 0,063 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Sensor
Steril/nicht steril
  • Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
  • Keiner
SpO2-Sensor
SpO2-Sensor
Patiententyp
  • Erwachsene
Messort
  • Finger
Produktdetails
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Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M3536M, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
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SpO2-Sensor
SpO2-Sensor
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  • Erwachsene
Messort
  • Finger
Empfohlenes Körpergewicht
  • >50 kg>
Adapterkabel-Kompatibilität
  • M1941A
Kabellänge
  • 2,0 m
Produktdetails
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  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M3536M, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produktkategorie
  • SpO2
Produktart
  • Sensor
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
  • 0,063 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Sensor
Steril/nicht steril
  • Nicht-steril
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