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Wiederverwendbarer Wickelsensor für Neugeborene SpO2, Neugeborene, hand/Fuß
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SpO2-Sensor, 8-poliger Stecker, für Neugeborene, Hand oder Fuß.
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Spezifikationen
SpO2-Sensor
Patiententyp
Neonatal
Messort
Hand; Fuß
Empfohlenes Körpergewicht
1–4 kg
Adapterkabel-Kompatibilität
M1941A
Kabellänge
1,5 m
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M1020A, M1020B, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AT
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
SpO2
Produkttyp
Sensor
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Philips - Wiederv. Wickelsensor f. Neug. SpO2, Neugeborene, hand/Fuß Sensor - Philips