Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3002A, M8102A
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Zubehör
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,011 kg
Verpackungseinheit
1 Packung = 10 Kabelrechen
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
Zur Verwendung mit allen abgeschirmten Elektrodenkabeln (AAMI/IEC)