Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12, M3000A, M1001B, M1002B
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,130 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Elektrodenkabel
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1665A