Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3536A
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,250 kg
Verpackungseinheit
1 Elektrodenkabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1663A; M1949A