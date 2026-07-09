Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3000A, 862474, 862478, M1001B, M1002B, 863077, 862475, 862483, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, M3002A, M8102A, M8105A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,100 kg
Verpackungseinheit
1 Elektrodenkabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1500A; M1580A