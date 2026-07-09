3-adriges abgeschirmtes Sicherheitskabel mit Druckknopf, AAMI

3-adriges Elektrodenkabel, abgeschirmt, mit Druckknöpfen (AAMI). Zur Verwendung mit EKG-Sicherheitsstammkabeln. Clip-Elektrodenanschlüsse. Kabelfarbe grau. Länge 1,0 m. 1 Kabel.