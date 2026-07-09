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3-adriges abgeschirmtes Sicherheitskabel mit Druckknopf, AAMI
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3-adriges Elektrodenkabel, abgeschirmt, mit Druckknöpfen (AAMI). Zur Verwendung mit EKG-Sicherheitsstammkabeln. Clip-Elektrodenanschlüsse. Kabelfarbe grau. Länge 1,0 m. 1 Kabel.
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Spezifikationen
Elektrodenkabel
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Messort
Extremitäten
Elektrodenkabellänge
1,0 m
Anzahl der Adern
3
Abgeschirmt
Ja
Methode zum Fixieren der Elektroden
Druckknopf
Farbcodierung
AAMI
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M3000A, M3002A, M1001B, M1001B, M2600A, 863077, 78352A, 78352C, 78354A, M2424A/A06, M2424A/A05, M2425A/K25, 862474, 862475, 862478, 862483, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M8102A, M8105A
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,070 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 3 Kabel
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1500A; M1580A
Philips - 3-adriges abgeschirmtes Sicherheitskabel mit Druckknopf, AAMI - Philips