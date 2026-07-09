Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
862474, 862478, M1001B, M1002B, 863077, 862475, 862483, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,200 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Elektrodenkabel
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1510A; M1590A