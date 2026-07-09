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Sicherheitskabel, 3-adrig, abgeschirmt, Sicherheit, Clip IEC, Kabel
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Spezifikationen
Elektrodenkabel
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Messort
Extremitäten
Elektrodenkabellänge
1,0 m
Anzahl der Adern
3
Abgeschirmt
Ja
Methode zum Fixieren der Elektroden
Druckknopf
Farbcodierung
IEC
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1724A, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2475B, M3000A, M3002A, M1001B, M1001B, M2600A, 863077, 78352A, 78352C, 78354A, 862474, 862475, 862478, 862483, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,250 kg
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Elektrodenkabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1510A; M1590A
Philips - 3-adr. Sich.k. abg. Druck. IEC Kabel Elektrodenkabel - Philips