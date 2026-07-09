Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1012A, M1012A/C10, M3012A, 860338, 860335
Produktkategorie
Herzzeitvolumen
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Kabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,300 kg
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
23001A; 23001B; 23002A