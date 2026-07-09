Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Stammkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Verwendung bei mehreren Patienten
Verpackungsgewicht
0,300 kg
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
--
Steril ODER nicht steril
Nicht steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1680A, M1682A, M1684A, M1681A, M1683A, M1685A