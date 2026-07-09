Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, 860335, 863064, 863065, 863066, 863068, M4735A, M1649A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Stammkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,180 kg
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1968A; M1644A; M1973A; M1647A; M1971A; M1645A; M1974A; M1648A