Mit 12-poliger EKG-Eingangsbuchse zum Anschluss von 5-adrigem Telemetrie-Kabel an den IntelliVue Patientenmonitor. Stammkabel kann für beide Farbcodierungssysteme verwendet werden. 1 EKG-Stammkabel (2,7 m)/Beutel. Ersetzt ältere Stammkabel. Für neue Elektrodenkabel: M1968A, M1644A, M1973A, M1647A, M1971A, M1645A, M1974A, M1648A. Inkl. AAMI- und IEC-Beschriftungen.