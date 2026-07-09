OP-taugliche Elektrodenkabel mit Clip-Anschluss haben eingebaute Elektrochirurgie-Filter und eignen sich zur Verwendung im OP. Atmung kann nicht gemessen werden. Vollständig farbcodiertes Elektrodenkabel mit leicht zuzuordnenden Adern. 1 Kabel/Beutel. Zur Verwendung mit M1665A Stammkabel. Muss paarweise mit M1557A bestellt werden.