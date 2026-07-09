EKG-Kabel für diagnostisches EKG

Extremitätenkabel-Set für EKG-Schreiber PageWriter XL, bestehend aus 2 Extremitätenkabeln, 8 farbcodierten Ringen, 8 farbigen Basisringen, 2 Bananensteckern und Gebrauchsanweisung. 4-mm-Bananenstecker, abgeschirmt.