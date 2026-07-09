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EKG
Extremitätenkabel-Set IEC
Extremitätenkabel-Set IEC
EKG-Kabel für diagnostisches EKG
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Extremitätenkabel-Set IEC
EKG-Kabel für diagnostisches EKG
EKG
Extremitätenkabel-Set für EKG-Schreiber PageWriter XL, bestehend aus 2 Extremitätenkabeln, 8 farbcodierten Ringen, 8 farbigen Basisringen, 2 Bananensteckern und Gebrauchsanweisung. 4-mm-Bananenstecker, abgeschirmt.
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Spezifikationen
Patientenkabel und Ableitungen für diagnostisches EKG
Patientengruppe
Kinder; Erwachsene
Messort
Extremitäten
Elektrodenkabellänge
?
Abgeschirmt
Abgeschirmt
Methode zum Fixieren der Elektroden
Krokodilklemme
Farbcodierung
IEC
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1700A, M1701A, M1702A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
EKG-Kabel für diagnostisches EKG
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungseinheit
1
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--
Philips - Extremitätenkabel-Set IEC EKG-Kabel für diagnostisches EKG - Philips