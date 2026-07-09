EKG-Kabel für diagnostisches EKG

Komplettes Kabel-Set, IEC Kabel für diagn. EKG, PageWriter XL

Komplettes abgeschirmtes Kabel-Set mit Steckern, bestehend aus 4 Extremitätenkabeln (99 cm), 6 Brustwandkabeln (61 cm), 10 farbcodierten Ringen, 4 Kurzschlusssteckern und 2 Kabelrechen.