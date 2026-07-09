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EKG-Kabel pädiat. u. Frank-Abl AAMI und IEC
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EKG-Kabel für diagnostisches EKG
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Abgeschirmtes Kabel-Set für EKG-Schreiber PageWriter XL für pädiatrische und Frank-Ableitungen, bestehend aus 4 Brustwandkabeln, farbcodierten Ringen, 4 Bananenstecker-Adaptern und Gebrauchsanweisung. Elektroden mit Steckanschluss.
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Spezifikationen
Patientenkabel und Ableitungen für diagnostisches EKG
Patientengruppe
Kinder; Erwachsene
Messort
Extremitäten, Brustwand
Elektrodenkabellänge
?
Abgeschirmt
Abgeschirmt
Methode zum Fixieren der Elektroden
Krokodilklemme
Farbcodierung
AAMI/IEC
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1700A, M1701A, M1702A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
EKG-Kabel für diagnostisches EKG
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
100 g
Verpackungseinheit
1
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--
Philips - EKG-Kabel pädiat. u. Frank-Abl AAMI und IEC - Philips