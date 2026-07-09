Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1350A, M1350B, M1350C, M1351A, M1353A, M2922A, M2702A, M2703A, M2925A, M2704A, M2705A
Produktkategorie
Papier
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Leporellofalzung
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Für einmaligen Gebrauch
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
5,230 kg
Verpackungseinheit
150 Blatt/Pack, 1 Karton = 40 Pack
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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