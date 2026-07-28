Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3015A, 862478, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863066, 863266, M8105A, 863088, M8105AS, M3015B
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja, mit jedem Microstream Monitor
Produktkategorie
Gas
Produkttyp
Kapnographie
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
,752 kg
Verpackungseinheit
1 Karton = 25 Sets
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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