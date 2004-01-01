Das Verlängerungskabel M1941A von Philips ist 8-polig und eignet sich für 8-polige Anschlüsse. Es ist 2,0 m lang und ist mit zahlreichen Philips Produkten kompatibel. Das Kabel ist ist nicht mit Naturlatex hergestellt.
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|Kabellänge
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|Anzahl der Pole
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|Sensorkompatibilität
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
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|Produktkategorie
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|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
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|Produktart
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|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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|CE-Kennzeichnung
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|Verpackungsgewicht
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|Verpackungseinheit
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Steril/nicht steril
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|Mindesthaltbarkeit
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|Verwendung mit folgendem Zubehör/Verbrauchsmaterial
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|Anzahl der Pole
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|Anzahl der Pole
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|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
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|Produktart
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|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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|CE-Kennzeichnung
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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