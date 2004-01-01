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SpO2-Verlängerungskabel mit 8poligen Gerätestecker

Kabellänge 2m

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Das Verlängerungskabel M1941A von Philips ist 8-polig und eignet sich für 8-polige Anschlüsse. Es ist 2,0 m lang und ist mit zahlreichen Philips Produkten kompatibel. Das Kabel ist ist nicht mit Naturlatex hergestellt.

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Eigenschaften
Strapazierfähig

Strapazierfähig und getestet

Ein defektes Kabel kann ungenaue Messwerte zur Folge haben. Vor der Markteinführung wurde das Philips Adapterkabel M1141A eingehend geprüft, um sicherzustellen, dass es hohen Belastungen durch Ziehen und Verdrehen standhält.

Strapazierfähig und getestet

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Technische Daten

SpO2-Adapterkabel
SpO2-Adapterkabel
Kabellänge
  • 2,0 m
Anzahl der Pole
  • 8-polig
Sensorkompatibilität
  • Philips
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Produktkategorie
  • SpO2
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produktart
  • Adapterkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Verwendung bei mehreren Patienten
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verpackungsgewicht
  • 0,236 kg
Verpackungseinheit
  • 1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Steril/nicht steril
  • Nicht steril
Mindesthaltbarkeit
  • Keine
Verwendung mit folgendem Zubehör/Verbrauchsmaterial
  • M1191B; M1192A; M1193A; M1194A; M1195A; M1196A; M1196S
SpO2-Adapterkabel
SpO2-Adapterkabel
Kabellänge
  • 2,0 m
Anzahl der Pole
  • 8-polig
Produktdetails
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Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Produktkategorie
  • SpO2
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SpO2-Adapterkabel
Kabellänge
  • 2,0 m
Anzahl der Pole
  • 8-polig
Sensorkompatibilität
  • Philips
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Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Produktkategorie
  • SpO2
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produktart
  • Adapterkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Verwendung bei mehreren Patienten
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verpackungsgewicht
  • 0,236 kg
Verpackungseinheit
  • 1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Steril/nicht steril
  • Nicht steril
Mindesthaltbarkeit
  • Keine
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  • M1191B; M1192A; M1193A; M1194A; M1195A; M1196A; M1196S
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

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