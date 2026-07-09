Grau, einfache Zuordnung zu Adern im Stammkabel mit orangefarbenem Anschluss an das EKG-Stammkabel. Farbcodierte Clips für Brustwandableitung. 1 Kabel/Beutel. Kabellänge: 1 m. Muss mit neuen EKG-Stammkabelausführungen verwendet werden: M1663A, M1949A.