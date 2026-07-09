Skip to main content
Gesundheitslösungen
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
Papier
Anti-fade-Papier f. PageWriter rotes Raster, PTP Thermop., Leporellof. 206-mm-Raster, Kopfzeile
Anti-fade-Papier f. PageWriter rotes Raster, PTP Thermop., Leporellof. 206-mm-Raster, Kopfzeile
Leporellofalzung
Papier
Anti-fade-Papier f. PageWriter rotes Raster, PTP Thermop., Leporellof. 206-mm-Raster, Kopfzeile
Leporellofalzung
Papier
PTP Anti-fade-Thermopapier für EKG-Schreiber PageWriter XL, mit Leporellofalzung, Kopfzeile 7,3 cm, rotes Raster.
Vertrieb kontaktieren
Technischer Support
Alle Philips Kund*innen im Gesundheitswesen können Servicetickets für Geräte im
Customer Services Portal
kostenlos erstellen, verfolgen und verwalten.
Registrieren Sie sich hier für ein Konto
.
Für alle Support-Ressourcen und Kontaktinformationen besuchen Sie unser
Support-Center
.
Spezifikationen
Papier mit Leporellofalzung
Papierformat
21,6 cm x 27,9 cm
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1700A, M1701A, M1702A
Produktkategorie
Papier
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Leporellofalzung
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Für einmaligen Gebrauch
CE-Kennzeichnung
Ja
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--
Philips - Anti-fade-Papier f. PageWriter - HCM2206A - Philips