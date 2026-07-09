Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1355A, M1356A, M1358A, M1364A, M1365A, M2725A, M2726A, M2727A, M2734A, M2735A, M2736A, M2736AA, M2738A, 862214, M2734B, M2720A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Fetal
Produkttyp
Bauchgurt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
3,332 kg
Verpackungseinheit
100 Gurte/Karton
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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