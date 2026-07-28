Wiederverwendbarer Luftwegadapter für Kleinkinder Wiederv.,Kleink.,Tubus ≤ 4 mm

etCO2-Luftwegadapter, wiederverwendbar, für Kleinkinder, zur Verwendung mit Endotrachealtubus ≤ 4 mm, Totraum <lt/> 1 cm³, rot (1 St.)