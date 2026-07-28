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Kapnographie
etCO2-Luftwegadapter Einweg, Erwachsene, für Tubus >4 mm
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etCO2-Luftwegadapter, Einweg-Produkt, für Erwachsene, zur Verwendung mit Endotrachealtubus > 4 mm, Totraum < 5 cm³, durchsichtig (10 St.)
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Dokumentation
Broschüre
Produktbroschüre
(8.51 MB)
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Spezifikationen
Kapnographie
Technologie
Hauptstrom
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M8102A, M8105A, M3002A, M2501A, M3014A
Produktkategorie
Gas
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Kapnographie
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,159 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 10 Adapter
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Dokumentation
Produktbroschüre
PDF
|
8.51 MB
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Philips - etCO2-Luftwegadapter Einweg, Erwachsene, für Tubus >4 mm Kapnographie - Philips