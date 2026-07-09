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Atemflow-Sensor für Spirometrie bei Neugeborenen, kombinierter CO2/Atemflow-Sensor, für Kleinkinder, Tubus: < 4 mm, (Farbe: violett)
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Spezifikationen
Spirometrie
Patientengruppe
Neonatologie
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1014A
Produktkategorie
Gas
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Spirometrie
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
0,780 kg
Verpackungseinheit
10/Karton
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--
Philips - Atemflow-Sensor für Neugeborene Spirometrie - Philips