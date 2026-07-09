Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 863051, 863052, 863053, 863054, 862146, M8105AS
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
NBP
Produkttyp
Luftschlauch
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,454 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Beutel = 1 Schlauch
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
Philips Blutdruckmanschetten