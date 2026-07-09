Blutdruck-Verbindungsschlauch für Erwachsene/Kinder zur Verwendung mit A1/A3/C1 Monitoren. Nur zur Verwendung mit Blutdruckmanschetten für Erwachsene und Kinder. Für 40401X Manschetten. Nicht zur Verwendung mit Blutdruckmanschetten für Neugeborene.