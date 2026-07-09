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Manschettenadapter >Buchsenanschluss, 1 Schlauch
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Blutdruckmanschetten
Für alle Philips Einzelschlauch-Blutdruckmanschetten (wiederverwendbar und Einweggebrauch), außer Serie 40401X. Für Monitore mit Buchsenanschluss mit Gewinde.
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Spezifikationen
NBP-Adapter
Manschettenanschluss
Buchsenanschluss mit Gewinde
Anzahl der Schläuche
1
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Welch-Allyn
Produktkategorie
NBP
Produkttyp
Adapter
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,035 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Adapter
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Philips - Manschettenadapter >Buchsenanschluss, 1 Schlauch Adapter - Philips