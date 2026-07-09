Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
862215, M1355A, M1356A, M1358A, M1364A, M1365A, M2725A, M2726A, M2727A, M2734A, M2735A, M2736A, M2736AA, M2738A, M2734B, M2720A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Fetal
Produkttyp
Bauchgurt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,297 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
5 Gurte/Karton
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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