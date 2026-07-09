Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2734A, M2735A, M1358A, M1365A, M2738A, M2725A, M2726A, M2727A, M1355A, M1356A, M1364A, M2736A, M2736A, M2734B, M2720A
Produktkategorie
Fetal
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Bauchgurt
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,646 kg
Verpackungseinheit
1 Rolle/Karton
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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