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Lithium-Ionen-Akku, 10,8V, 1Ah IntelliVue 1Ah Lithium-Ionen-Akku
Lithium-Ionen-Akku, 10,8V, 1Ah IntelliVue 1Ah Lithium-Ionen-Akku
für die Philips Patientenmonitore IntelliVue MP2 (M8102A) und MMS X2 (M3002A)
Batterien
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für die Philips Patientenmonitore IntelliVue MP2 (M8102A) und MMS X2 (M3002A)
Batterien
MP2 / X2 Akku, 10,8 V, 1 Ah, Lithium-Ionen
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Spezifikationen
Zubehör – Akku
Technologie
Lithium-Ionen-Akku
Wiederaufladbar
Ja
Lebensdauer
3 Jahre oder 500 Lade-/Entladezyklen
Energie
65 Wh
Kapazität
1 Ah
Produktdetails
Produktkategorie
Zubehör
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M8102A, M3002A
Produkttyp
Akku
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,160 kg
Verpackungseinheit
1 Akku
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
4 Monate
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M4607-60001
Philips - MP2 / X2 Akku, 10,8 V, 1 Ah, Lithium-Ionen Akku - Philips