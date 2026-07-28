Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3015A, 862478, 863266, M8105A, M8105AS, M3015B
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja, mit jedem Microstream Monitor
Produktkategorie
Gas
Produkttyp
Kapnographie
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
1,989 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 25 Sets
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--