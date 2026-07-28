Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja, mit jedem Microstream Monitor
Produktkategorie
Gas
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3015A, 862478, 863266, M8105A, M8105AS, M3015B
Produkttyp
Kapnographie
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
0,924 kg
Verpackungseinheit
1 Karton = 25 Sets
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--