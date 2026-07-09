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EKG
EKG-Stammkabelverlängerung 3-adr. IEC, Telemetrie, TeleMon
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EKG-Stammkabelverlängerung, 3-adrig, IEC, TeleMon-Zubehör. Verlängert 3-adrige EKG-Standard-Telemetriekabel (IEC-Farben), rot, gelb, grün. Empfohlen bei Verwendung des TeleMon am Patientenbett.
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Spezifikationen
EKG-Telemetriekabel
Kabellänge
1,9 m
Anzahl der Elektroden
3
Abgeschirmt
Ja
Anzahl der Pole
--
Farbcodierung
IEC
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2636A, M2636B, M2636C
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Telemetriekabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,167 kg
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M2549A; M2595A
Philips - EKG-Stammkabelverlängerung 3-adr. IEC, Telemetrie, TeleMon Telemetriekabel - Philips