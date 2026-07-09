Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Papier
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3925A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, 863051, 863052, 863053, 863054, 862483
Produkttyp
Rolle
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Nein
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,921 kg
Verpackungseinheit
1 Karton = 10 Rollen
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--