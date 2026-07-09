Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3925A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, 863051, 863052, 863053, 863054, 862483
Produktkategorie
Papier
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Rolle
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Nein
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
7,9 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 8 Pack = 80 Rollen
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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