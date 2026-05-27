Die dStream Kopf-Nacken-Wirbelsäulen-Spule ist eine integrierte Spulenlösung für die Gehirn-, Wirbelsäulen-, gesamte Neuro- und neurovaskuläre Bildgebung. Die Lösung beinhaltet die Kopf/Nacken-Spule, kombiniert mit der posterioren dStream Spule, die im Tisch integriert ist, und die dStream Basisspule. Die digitale dStream HF-Architektur ermöglicht durch die Digitalisierung in der Spule und eine verbesserte parallele Bildgebungsleistung (dS SENSE) ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis. Ein Spiegel ermöglicht ein offenes Sichtfeld. Das Kopfteil ist bei Systemen mit breiter Magnetöffnung für eine flexible Positionierung und erhöhten Patientenkomfort neigbar.