Der neue und revolutionäre vollversiegelte BlueSeal Magnet des Ingenia Ambition X ermöglicht einen heliumfreien¹ MR-Betrieb, der gleichzeitig produktiver² ist. Ingenia Ambition X liefert durch die berührungslose Überwachung eine erstklassige Bildqualität⁵ für eine Vielzahl von Patienten und ermöglicht in Kombination mit Compressed SENSE bis zu 50% schnellere³ MR-Scans. Neben beschleunigten Compressed SENSE-Scan­vor­gängen für 2D- und 3D-Aufnahmen über alle Anatomien und anatomischen Kontraste hinweg, trägt eine vereinfachte Patienten­vor­bereitung durch Benutzerführung zu einer insgesamt verkürzten Unter­suchungs­dauer bei. Darüber hinaus bietet Ingenia Ambition X optional ein audio-visuelles Erlebnis, das Patienten beruhigt und durch die MRT-Unter­suchung führt.