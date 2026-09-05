Die dStream Pädiatrie-Neuro-Wirbelsäule-Spule mit 8 Elementen ist für hochauflösende pädiatrische Neuro- und Wirbelsäulenbildgebung konzipiert. Die Spule ist für Neugeborene ausgelegt, jedoch auch für Kinder mit einem Gewicht von bis zu 10 kg geeignet. Sie ist schalenförmig und speziell für die optimale Lagerung der kleinsten Patienten konzipiert. Das offene, einteilige Design in Schalenform ermöglicht es den Bedienern, den Patienten außerhalb des Untersuchungsraums zu positionieren und vorzubereiten. Neurologische Untersuchungen des Gehirns und der Wirbelsäule können durchgeführt werden, ohne den Patienten zu bewegen.