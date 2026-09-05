Haftungsausschluss

*„Genau“ bedeutet: MRCAT-Bilderfassung liefert eine geometrische Gesamtgenauigkeit der Bilddaten von <±1 mm in einem sphärischen Volumen mit <20 cm Durchmesser (DSV) und eine geometrische Gesamtgenauigkeit der Bilddaten von <±2 mm in einem sphärischen Volumen mit <40 cm Durchmesser (DSV)*. *Bei über 95% der Punkte innerhalb des Volumens auf 32 cm in z-Richtung beschränkt.

**Die auf MRCAT-Bildern basierende simulierte Dosis unterscheidet sich bei >95% der Patienten mit Prostatakarzinom nicht von einem CT-basierten EBRT-Plan (Gammaanalysekriterium 3%/3 mm bei 99% der Voxel oder mehr als 75% der Höchstdosis erreicht).

***„Genau“ bedeutet: 95. Perzentil modifizierter Hausdorff-Abstand <5 mm im Vergleich zu von Experten manuell ausgeführten Konturen. Der durchschnittliche Abstand beträgt <1,5 mm und wird als durchschnittlicher modifizierter Hausdorff-Abstand im Vergleich zu von Experten manuell ausgeführten Konturen gemessen.

****Basierend auf 49 Fällen (jeweils für anatomische Bereiche Prostata, Blase, Rektum, Bulbus penis und Femurköpfe)