O-MAR (Metallartefaktreduktion für orthopädische Implantate) reduziert Suszeptibilitätsartefakte* parallel und senkrecht zur Ebene, die durch Metallimplantate bei den wichtigsten Bildkontrasten (T1w, T2w, PDw und STIR) hervorgerufen werden. Weichgewebe und Knochen in der Nähe von bedingt MR-sicheren orthopädischen Implantaten werden so besser abgebildet, und Patienten mit Implantat können postoperativ einer MRT-Untersuchung im Hinblick auf die Erkennung möglicher implantatbedingter Probleme unterzogen werden.