Die Form der Spule ist für eine hervorragende Abdeckung einem Skistiefel nachempfunden und liefert eine hochauflösende Darstellung der Knorpelstrukturen im Sprunggelenk und im gesamten Fuß bis zu den Zehen, selbst bei großen Füßen. Das Spulendesign und die Anordnung der Elemente ermöglichen eine Darstellung des gesamten Fußes mit großem Sichtfeld (FOV) und eine hochauflösende Abbildung des Sprunggelenks mit kleinem FOV. Die Spule ist leicht anzulegen, selbst bei großen Patienten. Der Fuß des Patienten kann vertikal oder um bis zu 20 °Grad plantar zur Fußsohle gebeugt positioniert werden. Für einen noch höheren Patientenkomfort kann die Spule vertikal geneigt werden.